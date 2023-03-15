Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Дальнее зарубежье 15.03.2023 13:27

Минюст США, SEC и Федрезерв проводят проверки в связи с крахом Silicon Valley Bank

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют ситуацию вокруг Silicon Valley Bank, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Расследования носят предварительный характер и, возможно, не приведут к обвинениям в адрес фининститута, отмечает газета.

Silicon Valley Bank (материнская компания - SVB Financial Group) в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC). Регулятор передал активы банка новому юрлицу и пообещал обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

Банк стал жертвой оттока средств вкладчиков. В прошлый четверг его клиенты пытались вывести в общей сложности $42 млрд, или четверть всех средств на депозитах в Silicon Valley Bank. В результате банку пришлось продать US Treasuries и другие облигации из своего портфеля с крупным убытком.

Американские регуляторы, в частности, намерены проверить сделки по продаже акций SVB Financial ее топ-менеджерами за несколько дней до краха банка, отмечают источники WSJ.

Согласно данным SEC, главный исполнительный директор SVB Financial Грег Беккер и главный финансовый директор Дэниел Бек продали акции финкомпании в конце февраля. Беккер реализовал опцион на покупку 12,451 тыс. акций 27 февраля и в этот же день продал их, заработав порядка $2,3 млн. Бек продал бумаги на сумму более $575 тыс., что составляло примерно треть его пакета.

Оба топ-менеджера продали акции в рамках персональных планов, подготовленных за 30 дней до этого.

В отчете Silicon Valley Bank за минувший год подчеркивалось, что операции банка в значительной мере сфокусированы на кредитовании биотехнологических и IT-стартапов. При этом в феврале Беккер заявлял, что фокусировка банка на этих отраслях не создает риска чрезмерной концентрации его активов.

По данным источников агентства Bloomberg, Федеральная резервная система (ФРС) проводит собственную проверку, в частности, в связи с тем, что Silicon Valley Bank более полугода работал без директора по управлению рисками.

Ранее SVB сообщила, что занимавшая этот пост Лаура Изуриета перестала выполнять свои обязанности в апреле 2022 года, хотя покинула банк только в октябре. Новый директор по управлению рисками в банке появился лишь в декабре, им стала Ким Олсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az