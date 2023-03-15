Минюст США, SEC и Федрезерв проводят проверки в связи с крахом Silicon Valley Bank

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют ситуацию вокруг Silicon Valley Bank, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Расследования носят предварительный характер и, возможно, не приведут к обвинениям в адрес фининститута, отмечает газета.
Silicon Valley Bank (материнская компания - SVB Financial Group) в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC). Регулятор передал активы банка новому юрлицу и пообещал обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.
Банк стал жертвой оттока средств вкладчиков. В прошлый четверг его клиенты пытались вывести в общей сложности $42 млрд, или четверть всех средств на депозитах в Silicon Valley Bank. В результате банку пришлось продать US Treasuries и другие облигации из своего портфеля с крупным убытком.
Американские регуляторы, в частности, намерены проверить сделки по продаже акций SVB Financial ее топ-менеджерами за несколько дней до краха банка, отмечают источники WSJ.
Согласно данным SEC, главный исполнительный директор SVB Financial Грег Беккер и главный финансовый директор Дэниел Бек продали акции финкомпании в конце февраля. Беккер реализовал опцион на покупку 12,451 тыс. акций 27 февраля и в этот же день продал их, заработав порядка $2,3 млн. Бек продал бумаги на сумму более $575 тыс., что составляло примерно треть его пакета.
Оба топ-менеджера продали акции в рамках персональных планов, подготовленных за 30 дней до этого.
В отчете Silicon Valley Bank за минувший год подчеркивалось, что операции банка в значительной мере сфокусированы на кредитовании биотехнологических и IT-стартапов. При этом в феврале Беккер заявлял, что фокусировка банка на этих отраслях не создает риска чрезмерной концентрации его активов.
По данным источников агентства Bloomberg, Федеральная резервная система (ФРС) проводит собственную проверку, в частности, в связи с тем, что Silicon Valley Bank более полугода работал без директора по управлению рисками.
Ранее SVB сообщила, что занимавшая этот пост Лаура Изуриета перестала выполнять свои обязанности в апреле 2022 года, хотя покинула банк только в октябре. Новый директор по управлению рисками в банке появился лишь в декабре, им стала Ким Олсон.
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