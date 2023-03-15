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Дальнее зарубежье 15.03.2023 14:02

Жители Лондона выйдут на забастовку с требованием повышения зарплат

Не менее полумиллиона преподавателей, врачей, госслужащих в Лондоне намерены в среду принять участие в забастовке с требованием повышения заработной платы и из-за разногласий по поводу пенсионной реформы, сообщает Bloomberg.

Транспортники Лондона предупредили, что будет парализована работа метрополитена, поскольку к забастовке присоединились машинисты и работники станций. Кроме того, закрыты школы, со значительными ограничениями работают медучреждения.

Ожидается, что участники акции протеста пройдут шествием в районе Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании, и близ здания парламента.

Протесты пройдут в день, когда министр финансов Великобритании Джереми Хант выступит в парламенте с ежегодным докладом по бюджету.

В начале февраля в Великобритании состоялась самая крупная акция протеста в стране за последние 10 лет. В ней приняли участие около полумиллиона человек. На улицы вышли железнодорожники, тысячи госслужащих, школьных учителей и преподавателей университетов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ЗАБАСТОВКА


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