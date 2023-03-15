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Карабах 15.03.2023 12:08

ADY Konteyner запускает контейнерные перевозки из Турции в Карабах

ООО «ADY Konteyner» («дочка» ЗАО «Азербайджанские железные дороги») объявило о начале грузоперевозок из Турции в Карабахский экономический район Азербайджана.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ADY Konteyner, грузовой поезд выполнять рейсы с частотой в один раз в неделю из Стамбула или же Мерсина с прибытием на ж/д станцию Горадиз в Карабахе.

Перевозки будут осуществляться посредством контейнеров размерами 40-45 НС (вес 26-28 тонн) или 20 НС (28 тонн).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ADY/KONTEYNER, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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