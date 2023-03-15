ADY Konteyner запускает контейнерные перевозки из Турции в Карабах

ООО «ADY Konteyner» («дочка» ЗАО «Азербайджанские железные дороги») объявило о начале грузоперевозок из Турции в Карабахский экономический район Азербайджана.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ADY Konteyner, грузовой поезд выполнять рейсы с частотой в один раз в неделю из Стамбула или же Мерсина с прибытием на ж/д станцию Горадиз в Карабахе.
Перевозки будут осуществляться посредством контейнеров размерами 40-45 НС (вес 26-28 тонн) или 20 НС (28 тонн).
Б.Рустамбеков
МЭА повысило прогноз добычи нефти в РФ в 2023г до 10,35 млн б/с
Выручка AzerGold от продажи золота и серебра в 2017-2022г составила почти 1 млрд манатов
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе 2023г превысила $500
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Жители Лондона выйдут на забастовку с требованием повышения зарплат
Минюст США, SEC и Федрезерв проводят проверки в связи с крахом Silicon Valley Bank
ООН запросила $4,62 млрд для гуманитарной помощи Афганистану в 2023г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Служба поддержки "Nar" теперь в KOBIA
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна