ADY Konteyner запускает контейнерные перевозки из Турции в Карабах

ООО «ADY Konteyner» («дочка» ЗАО «Азербайджанские железные дороги») объявило о начале грузоперевозок из Турции в Карабахский экономический район Азербайджана.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ADY Konteyner, грузовой поезд выполнять рейсы с частотой в один раз в неделю из Стамбула или же Мерсина с прибытием на ж/д станцию Горадиз в Карабахе.

Перевозки будут осуществляться посредством контейнеров размерами 40-45 НС (вес 26-28 тонн) или 20 НС (28 тонн).

Б.Рустамбеков