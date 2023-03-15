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Макроэкономика 15.03.2023 12:45

Инвестиции в реализацию стратегии Азербайджан-2030 составят минимум $40-50 млрд - Алиев

Инвестиции в реализацию стратегии «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» составят минимум $40-50 млрд, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Минимальный объем средств, который мы аккумулируем для реализации стратегии 2030, составит $40-50 млрд», – сказал Алиев в Берлине на встрече с представителями ведущих германских компаний.

По его словам, основная часть этих средств придется на государственные инвестиции.

Алиев отметил, что Азербайджан также меняет подход к внешним заимствованиям. «Мы перезапускаем нашу стратегию заимствования. Мы уже приступили к предварительным консультациям со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и некоторыми другими международными финансовыми институтами. В отличие от прошлых лет, когда мы занимали деньги на инфраструктурные проекты, строительство дорог, железной дороги и т.д., сейчас в связи с растущими возможностями наших собственных компаний и растущими мощностями промышленного сектора, нам больше не нужны деньги для этого. Мы будем привлекать средства на те стратегические цели, которые стоят перед нашей страной в соответствии со стратегией 2030, продолжим заимствования в вопросах, связанных с передачей технологий», - подчеркнул он.

Президент добавил, что одновременно правительство выполнило поставленную – снизить объем внешнего долга. «На 1 января 2023 года он (внешний долг – ИФ) составил менее 10% ВВП. Так что это была цель, которую я поставил перед правительством несколько лет назад. И сейчас цель достигнута», - сказал Алиев.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 2 февраля 2021 года утвердил стратегию «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Документ определяет 5 основных приоритетов: обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики; создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости; конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации; великое возвращение на освобожденные территории; чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СТРАТЕГИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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