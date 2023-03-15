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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

ТЭК 15.03.2023 13:40

Минэнерго РФ ожидает снижения добычи нефти и газа в 2023г

Министерство энергетики РФ прогнозирует снижение добычи нефти и газа в стране в 2023 году.

"На 2023 год мы ожидаем, что уровень нефти будет несколько ниже, в том числе это связано с добровольным сокращением добычи нефти. Уровень добычи газа продолжит снижение как в связи с отказом от него европейского рынка, так и со сроками переориентации энергопотоков на Восток", - сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в среду в Госдуме.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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