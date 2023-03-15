Минэнерго РФ ожидает снижения добычи нефти и газа в 2023г

Министерство энергетики РФ прогнозирует снижение добычи нефти и газа в стране в 2023 году.
"На 2023 год мы ожидаем, что уровень нефти будет несколько ниже, в том числе это связано с добровольным сокращением добычи нефти. Уровень добычи газа продолжит снижение как в связи с отказом от него европейского рынка, так и со сроками переориентации энергопотоков на Восток", - сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в среду в Госдуме.
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