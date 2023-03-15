Продажи жилья в Китае восстанавливаются в начале года после падения в 2022г

Продажи жилой недвижимости в Китае в январе-феврале 2023 года выросли на 3,5% в годовом выражении, восстанавливаясь после обвала на 28,3% в прошлом году, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).
Тем временем капиталовложения в недвижимость (как коммерческую, так и жилую) за два месяца текущего года сократились на 5,7%. В минувшем году показатель упал на 10%.
Объем начатого строительства в Китае в январе-феврале снизился на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022 году обвал составил 39,4%.
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