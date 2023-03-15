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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

ТЭК 15.03.2023 13:44

ОПЕК+ в феврале отставала от плана по добыче нефти на 1,72 млн б/с - МЭА

Страны ОПЕК+ в феврале добывали 38,38 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 1,72 млн б/с. Относительно января страны альянса нарастили производство нефти на 160 тыс. б/с.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в январе составила 24,67 млн б/с, что на 0,75 млн б/с ниже требуемых уровней добычи. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 0,98 млн б/с ниже разрешенного уровня - 15,36 млн б/с (13,71 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

Добыча нефти в Саудовской Аравии на фоне увеличения экспорта выросла до 10,47 млн б/с, что всего на 10 тыс. б/с ниже квоты королевства. ОАЭ вновь перевыполнили сделку на 210 тыс. б/с, в среднем добывая в прошлом месяце 3,23 млн б/с. Добыча нефти в Кувейте соответствовало установленной в рамках соглашения квоте - 2,68 млн б/с. Ирак сократил добычу нефти на 50 тыс. б/с, до 4,37 млн б/с, что на 60 тыс. б/с ниже разрешенного уровня.

Добыча нефти в России в феврале выросла на 130 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с. Эксперты МЭА считают, что РФ смогла найти дополнительные рынки сбыта нефти, несмотря на санкции ЕС. Тем не менее, Россия по-прежнему существенно отстает от установленной соглашением квоты - на 570 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК+, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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