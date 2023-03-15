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Внешняя политика 15.03.2023 13:52

Товарооборот Азербайджана и Ирана превысил $600 млн

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном по итогам 11 месяцев (с 21 марта 2022 года по 19 февраля 2023 года, новый год по иранскому календарю начинается 21 марта) составил $636,55 млн, что на 20,65% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранскую газету Financial Tribune, по данным Таможенного управления Ирана (IRICA) за отчетный период взаимные поставки товаров Баку и Тегерана составили 715,780 тыс. тонн (спад на 8,08%).

В период с марта 2022 года по февраль 2023 года Азербайджан являлся вторым среди прикаспийских государств основным торговым партнером Ирана после России с 3,36 млн т (спад на 21,76%) на сумму $1,97 млрд долларов (спад на 0,57%).

Далее следуют Туркменистан с 1,2 млн т (спад на 4,63%) на сумму $435,73 млн (рост на 32,18%) и Казахстан с 709,016 тыс. т (рост на 13,61%) на сумму $292,99 млн (рост на 32,22%).

Согласно статистике, объем торговли Ирана со всеми прикаспийскими государствами (за исключением экспорта сырой нефти) за отчетный период вырос на 8,91% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 5,99 млн т на сумму $3,34 млрд.

За отчетный период экспорт Ирана превысил 3,58 млн т (рост на 3,39%) на сумму $1,86 млрд (рост на 24,29%).

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, ТОРГОВЛЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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