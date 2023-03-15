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Транспорт и связь 15.03.2023 13:59

АЖД интенсифицирует рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) назначает второй по счету рейс на 20 марта с целью удовлетворить растущий спрос на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Агстафа в дни праздника Новруз.

Так, в указанный день поезд отправится с Бакинской пассажирской станции в 08:25 и прибудет в пункт назначения в 13:20.

Согласно же обычному расписанию, поезда будут отправляются из Баку в Агстафу ежедневно в 08:45 и прибывать в пункт назначения в 13:40.

Напомним, с 18 марта ЗАО «Азербайджанские железные дороги», продлив маршрут следования скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку до станции Агстафа, впервые начнет осуществлять пассажирские перевозки скоростным поездом по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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