Выручка AzerGold от продажи золота и серебра в 2017-2022г составила почти 1 млрд манатов

ЗАО «AzerGold» по итогам 2022 года реализовало 63,5 тыс. унций золота и 207,8 тыс. унций серебра, говорится в сообщении общества.

«По уточненным данным, в 2022 году AzerGold реализовало на международном и внутреннем рынках 63,5 тыс. унций золота и 207,8 тыс. унций серебра. Рост этих показателей по сравнению с 2021 годом составил 6,1% и 56,3% соответственно», - говорится в информации.

По данным AzerGold, 59,9 тыс. унций золота и 193,5 тыс. унций серебра было реализовано на международных рынках.

«В целом за период 2017-2022гг компанией было продано 348 тыс. унций золота и 733 тыс. унций серебра. Доходы Азербайджана от продаж золота и серебра в отчетный период составили 960,7 млн манатов, из которых 207,2 млн манатов было вложено в развитие деятельности общества», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, AzerGold в 2022 году добыто 62,1 тыс. унций золота (рост 0,9%) и 223,1 тыс. унций серебра (рост на 65,9%). В 2023 году AzerGold планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова