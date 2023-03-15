Турция продолжит контакты с участниками зерновой сделки с целью ее продления на 120 дней - Акар

Анкара продолжит переговоры с участниками черноморской "зерновой сделки" по ее продлению не на 60, а на 120 дней, заявил в среду турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Мы начали переговоры, учитывая первоначальную версию сделки. Продолжительность соглашения важна. Мы продолжим контакты по ее продлению на 120 дней вместо двух месяцев", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Акара.

Он добавил, что стороны оценят ситуацию и примут решение по поводу продления инициативы.

В понедельник в Женеве прошли консультации по тематике зерновой сделки с участием российской межведомственной делегации, замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан. По итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней.

ООН приняла к сведению позицию РФ.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, ее срок действия истекает 18 марта.