Рост ВВП G20 в IV квартале замедлился до 0,3% - ОЭСР

Рост ВВП государств G20 в четвертом квартале 2022 года составил 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Таким образом, темпы повышения замедлились после подъема экономики на 1,4% в третьем квартале. Во втором квартале ВВП снизился на 0,2%, в первом - увеличился на 0,7%.
Замедление экономического роста в октябре-декабре отражает, в первую очередь, ухудшение ситуации в Китае, ВВП которого показал нулевое изменение после скачка на 3,9% в третьем квартале, отмечается в сообщении. В других странах "двадцатки" также было зафиксировано ослабление темпов роста или снижение экономики.
В частности, объемы ВВП Германии и Южной Кореи уменьшились в четвертом квартале на 0,4%, Бразилии - на 0,2%, ЮАР - на 1,3%.
Между тем рост экономики Саудовской Аравии ускорился до 1,3% с 1,2% в третьем квартале.
ВВП G20 по итогам всего 2022 года увеличился на 3,2% после подъема на 6,3% в предыдущий год, согласно предварительным расчетам. Наиболее значительное увеличение продемонстрировала экономика Саудовской Аравии - на 8,7%, а также Индия - на 6,7% и Турция - на 5,6%.
ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает в своих расчетах данные по России, "поскольку надежные оценки недоступны, и итоговые показатели G20 соответствующим образом пересчитаны", говорится в сообщении.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.
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