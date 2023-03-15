Руководители ЕС предупредили о риске экономической зависимости блока от Китая

Китай является крупной экономической и политической силой на международной сцене, но ЕС необходимо меньше зависеть о него, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Он выступал в Европарламенте с сообщением о подготовке к саммиту ЕС 23-24 марта: одним из центральных вопросов этого саммита будет укрепление конкурентоспособности Европейского союза и усиление единого рынка ЕС.
Мишель отметил, что ЕС должен предпринять усилия по сокращению зависимости от Китая, "которая может дорого обойтись" с учетом опыта энергетической зависимости от России.
Однако, по словам главы Евросовета, самой собой разумеется, что "нет иных вариантов, как взаимодействовать с Китаем по глобальной проблематике". Мишель в связи с этим назвал такие темы, как климатические изменения и всемирное здравоохранение.
О необходимости ограничивать зависимость от Китая заявила и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она привела примеры: 98% критически важных для ЕС редкоземельных материалов, 93% магния, 97% лития поступают в Евросоюз из Китая.
"Если мы хотим быть независимыми, мы обязательно должны усилить и диверсифицировать наши цепочки снабжения, сотрудничая с партнерами, разделяющими наши идеи", - сказала фон дер Ляйен.
Председатель ЕК также сообщила, что в четверг ожидается утверждение предложения ЕК по закону о важнейших источниках сырья. "Речь о том, чтобы гарантировать снабжение этими ключевыми материалами, в которых мы безусловно нуждаемся для осуществления "зеленого" и цифрового переходов", - пояснила она.
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