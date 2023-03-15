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ТЭК 15.03.2023 16:16

Казахстан в марте начнет отгрузку в Азербайджан тенгизской нефти в объеме 1,5 млн т в год - КМГ

Казахстан намерен в марте начать отгрузку нефти в Азербайджан для транспортировки по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщил зампред правления по транспортировке "КазМунайГаза" (КМГ) Булат Закиров.

"В конце прошлого года мы подписали соглашение с государственной национальной компанией Азербайджанской республики SOCAR о транспортировке нефти в объеме 1,5 млн тонн в год. Мы планируем в рамках данного договора транспортировать тенгизскую нефть. И в этом месяце мы планируем начать отгрузки по этому маршруту", - сказал Закиров в ходе онлайн-конференции КМГ в среду.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КМГ, НЕФТЬ, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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