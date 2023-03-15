Казахстан в марте начнет отгрузку в Азербайджан тенгизской нефти в объеме 1,5 млн т в год - КМГ

Казахстан намерен в марте начать отгрузку нефти в Азербайджан для транспортировки по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщил зампред правления по транспортировке "КазМунайГаза" (КМГ) Булат Закиров.

"В конце прошлого года мы подписали соглашение с государственной национальной компанией Азербайджанской республики SOCAR о транспортировке нефти в объеме 1,5 млн тонн в год. Мы планируем в рамках данного договора транспортировать тенгизскую нефть. И в этом месяце мы планируем начать отгрузки по этому маршруту", - сказал Закиров в ходе онлайн-конференции КМГ в среду.