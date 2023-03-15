AzerGold увеличило в 2022г налоговые отчисления в госбюджет на 32%

Объем налоговых платежей ЗАО «AzerGold» в госбюджет в 2022 году составил 39,2 млн манатов, что на 32% превышает показатель 2021 года.
В 2022 году выплаты общества в Госфонд социальной защиты (ГФСЗ) превысили 5,3 млн манатов (+60%), отмечается в информации общества.
По данным AzerGold, за весь период деятельности налоговые платежи общества составили 103,7 млн манатов, выплаты в ГФСЗ – 14,7 млн манатов.
В 2021 году налоговые платежи AzerGold составили 29,7 млн манатов, выплаты в ГФСЗ – 3,3 млн манатов.
AzerGold в 2022 году добыто 62,1 тыс. унций золота (рост 0,9%) и 223,1 тыс. унций серебра (рост на 65,9%). В 2023 году AzerGold планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.
По итогам 2022 года обществом реализовано 63,5 тыс. унций золота (рост на 6,1%) и 207,8 тыс. унций серебра (рост на 56,3%).
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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