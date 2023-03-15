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Внешняя политика 15.03.2023 16:30

Армения не заинтересована в подписании мирного соглашения – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана обвинили Ереван в незаинтересованности в нормализации отношений с Баку и подписании мирного договора.

«Армения не заинтересована в подписании мирного договора, так как выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану, представляет свой неконструктивный подход как идеи «международных механизмов» и «института международных гарантий». Тот факт, что армянская сторона, в последний раз отказавшаяся от переговоров о мирном договоре в декабре прошлого года, под разными предлогами выступает против посреднических усилий ЕС, свидетельствует о том, что она намерена продолжать практику препятствования переговорам, которую вела в течение почти 30 лет», - сказал в среду спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления премьера Армении Никола Пашиняна, с которыми последний выступил во вторник.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что Пашинян заявил во вторник о готовности подписать мирное соглашение, «в котором были упомянуты только предложения Армении и не были учтены предложения Азербайджана, что является еще одним доказательством его незаинтересованности в мирном процессе».

«Эти деструктивные действия Армении должны быть пресечены и осуждены международным сообществом», - считает Гаджизаде.

Спикер МИД Азербайджана назвал «ударом по мирному процессу заявления Пашиняна, который самым грубым образом искажает исторические факты».

«Антиазербайджанская кампания, которую проводит Пашинян, уклоняясь от взятых на себя обязательств и своих же обещаний, сделанных на различных международных платформах, его риторика, сводящая на нет переговоры по мирному договору и усилия международных посредников, не сулят Армении ничего хорошего», - полагает он.

По мнению представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства, «отрицание Пашиняном факта насильственного изгнания азербайджанцев со своих земель на территории нынешней Армении свидетельствует о намерении и далее оправдывать проводимую Арменией на протяжении десятилетий систематическую и целенаправленную политику этнических чисток».

Гаджизаде назвал неприемлемыми «очередные попытки премьера Армении вмешаться в вопрос диалога с жителями армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, равно как и провокационные заявления Пашиняна против признанных на международном уровне суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, использование им таких выражений как «народ и правительство Карабаха».

«Игнорирование Арменией позиции Азербайджана, которая заключается в том, что обсуждения относительно реинтеграции жителей армянского происхождения являются внутренним делом Азербайджана и что иностранные государства не играют здесь никакой роли, свидетельствует о том, что Армения не отказывается от своей агрессорской политики, начатой против нашей страны в начале 90-х годов под предлогом «самоопределения народов», - заявил спикер МИД Азербайджана.

«Обвинение Азербайджана Арменией, которая до сих пор не выполнила никаких договоренностей и обязательств, утверждения, что Азербайджан нагнетает обстановку в приграничных районах - это всего лишь шаг, направленный на то, чтобы прикрыть свои возможные военные провокации», - добавил Гаджизаде.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЗАДЕ, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ

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