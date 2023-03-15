Власти Азербайджана начинают возвращение населения в село Талыш в Карабахе

20 семей бывших вынужденных переселенцев села Талыш Тертерского района (Карабахский экономический район) вернутся в село 16 марта в рамках первого этапа возвращения в освобожденные от армянской оккупации районы, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госкомитет по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
По данным ведомства, для них в селе построены 15 трехкомнатных, 1 двухкомнатный и 4 четырехкомнатных частных дома.
Распределение домов осуществлялось посредством жеребьевки.
Село Талыш Тертерского района было освобождено от армянской оккупации 3 октября 2020 года в ходе Второй Карабахской войны. После освобождения от оккупации в селе Талыш были проведены строительно-восстановительные работы, построены новые дома, создана необходимая инфраструктура.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Мы уже приступили к осуществлению государственной программы, получившей название «Великое возвращение». Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более 400 бывших беженцев в течение всего лишь полутора лет после окончания войны. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев.
Х.Насирзаде
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