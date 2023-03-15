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Финансы 15.03.2023 17:11

Показатель ROA банковской системы Азербайджана в 2022г вырос до 2,2%, ROE – до 18,9%

По итогам 2022 года прибыль получили 24 из 25 банков, действующих в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Центробанка, суммарная прибыль банков за 2022 год составила 914 млн манатов, что в 1,5 раза больше показателя 2021 года.

При этом 24 из 25 банков получили суммарную прибыль в 919 млн манатов. При этом 78% прибыли за 2022 года получили банки из топ-3.

Один банк в 2022 году получил убыток в размере 5 млн манатов.

В 2019-2022гг число банков, имевших убыток по итогам года, сократилось с 7 до 1.

ЦБ отмечает, что темпы роста прибыли банков в 2022 году превысили темп роста активов (22%). Это, в свою очередь, привело к росту показателя ROA по банковской системе на 0,4 процентных пункта – до 2,2%.

При этом показатель ROE в 2022 году вырос на 3,9 процентных пункта – до 18,9%.

Согласно данным Центробанка, на рост чистой прибыли банков, прежде всего, повлияло увеличение процентных доходов. В частности, в 2022 году чистые финансовые доходы банков увеличились на 503 млн манатов – до 2,041 млрд манатов.

Процентные доходы банков в отчетном периоде формировались за счет потребкредитования и бизнес-кредитов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ


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