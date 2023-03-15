Показатель ROA банковской системы Азербайджана в 2022г вырос до 2,2%, ROE – до 18,9%

По итогам 2022 года прибыль получили 24 из 25 банков, действующих в Азербайджане.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Центробанка, суммарная прибыль банков за 2022 год составила 914 млн манатов, что в 1,5 раза больше показателя 2021 года.
При этом 24 из 25 банков получили суммарную прибыль в 919 млн манатов. При этом 78% прибыли за 2022 года получили банки из топ-3.
Один банк в 2022 году получил убыток в размере 5 млн манатов.
В 2019-2022гг число банков, имевших убыток по итогам года, сократилось с 7 до 1.
ЦБ отмечает, что темпы роста прибыли банков в 2022 году превысили темп роста активов (22%). Это, в свою очередь, привело к росту показателя ROA по банковской системе на 0,4 процентных пункта – до 2,2%.
При этом показатель ROE в 2022 году вырос на 3,9 процентных пункта – до 18,9%.
Согласно данным Центробанка, на рост чистой прибыли банков, прежде всего, повлияло увеличение процентных доходов. В частности, в 2022 году чистые финансовые доходы банков увеличились на 503 млн манатов – до 2,041 млрд манатов.
Процентные доходы банков в отчетном периоде формировались за счет потребкредитования и бизнес-кредитов.
А.Азизов
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в экономике
Власти Азербайджана начинают возвращение населения в село Талыш в Карабахе
Армения не заинтересована в подписании мирного соглашения – МИД Азербайджана
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе 2023г превысила $500
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Чавушоглу и Лавров обсудили «зерновую сделку»
Турция продолжит контакты с участниками зерновой сделки с целью ее продления на 120 дней - Акар
Президент Финляндии едет в Турцию решать вопрос о ратификации присоединения страны в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает оказывать гуманитарную помощь Турции
Служба поддержки "Nar" теперь в KOBIA
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна