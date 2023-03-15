Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в экономике

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду встретился с делегацией, возглавляемой советником президента Узбекистана Алишером Султановым
На встрече стороны обсудили инициативы по расширению торгово-экономических связей, совместные инвестиционные проекты и перспективы сотрудничества в сфере энергетики, сообщает министерство экономики.
В ходе встречи стороны отметили, что имеются хорошие возможности по расширению сотрудничества в транспортно-логистической, фармацевтической, цифровой, промышленной сферах, в том числе в автомобильной промышленности, АПК и МСП.
Подчеркнута также важность налаживания связей между регионами двух стран.
По итогам 2022 года зафиксирован рост во взаимной торговле на 63%.
«В ходе встречи также обсуждался вопрос сотрудничества по проектам на освобожденных территориях Азербайджана», - подчеркивает Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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