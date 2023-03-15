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Внешняя политика 15.03.2023 17:24

Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в экономике

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду встретился с делегацией, возглавляемой советником президента Узбекистана Алишером Султановым

На встрече стороны обсудили инициативы по расширению торгово-экономических связей, совместные инвестиционные проекты и перспективы сотрудничества в сфере энергетики, сообщает министерство экономики.

В ходе встречи стороны отметили, что имеются хорошие возможности по расширению сотрудничества в транспортно-логистической, фармацевтической, цифровой, промышленной сферах, в том числе в автомобильной промышленности, АПК и МСП.

Подчеркнута также важность налаживания связей между регионами двух стран.

По итогам 2022 года зафиксирован рост во взаимной торговле на 63%.

«В ходе встречи также обсуждался вопрос сотрудничества по проектам на освобожденных территориях Азербайджана», - подчеркивает Минэкономики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПЕРСПЕКТИВЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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