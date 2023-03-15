Импорт золота в Индию в феврале составил $2,6 млрд

Индия в феврале 2023 года импортировала золото на $2,632 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны.

Это на 45% меньше, чем в феврале прошлого года, но в 3,8 раза больше, чем в январе текущего - что в обоих случаях во многом объясняется базой сравнения, зато полностью соответствует среднемесячным "доковидным" объемам.

В январе покупатели могли откладывать закупки в надежде на снижение импортной пошлины на золото, однако их ожидания в итоге не оправдались.

Всего за январь-февраль импорт золота в Индию снизился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до $3,329 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.