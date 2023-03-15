Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 74.80 -1.88 Brent 80.77 -2.01

Бизнес и законодательство 15.03.2023 18:40

Джаббаров обсудил с руководством зарубежных автопроизводителей вопросы сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду сообщил, что провел встречу с руководством некоторых зарубежных автопроизводителей, в ходе которой обсудил с ними вопросы сотрудничества.

«В ходе встречи с вице-президентом General Motors Джонни Салданой, главой компании UNO MINDA Нирмалом Кумаром Миндой и председателем правления АО «Узавтосаноат» Шавкатом Умурзаковым мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества», - написал Джаббаров в твиттере.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНЭКОНОМИКИ, АВТОПРОМ


Похожие новости


Баку и Анкара подписали Меморандум о взаимопонимании в области укрепления экономического партнерства Джаббаров обсудил с главой китайской компании вопросы открытия завода по сборке электромобилей в Азербайджане Территория промпарка в Восточном Зангезуре полностью разминирована - Минэкономики В Ереване оценили в $200 млн проект строительства ж/д из Азербайджана в Нахчыван через Армению Орешкин в апреле планирует посетить Азербайджан Азербайджанская делегация во главе с министром экономики 12 марта отправится в Украину Апелляционный совет создан при министерстве экономики Азербайджана Минэкономики Азербайджана изучает возможность создание промышленного квартала на юге Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az