Джаббаров обсудил с руководством зарубежных автопроизводителей вопросы сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду сообщил, что провел встречу с руководством некоторых зарубежных автопроизводителей, в ходе которой обсудил с ними вопросы сотрудничества.
«В ходе встречи с вице-президентом General Motors Джонни Салданой, главой компании UNO MINDA Нирмалом Кумаром Миндой и председателем правления АО «Узавтосаноат» Шавкатом Умурзаковым мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества», - написал Джаббаров в твиттере.
Р.Керимов
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