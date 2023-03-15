Росатом и Комиссариат по атомной энергетике Алжира обсудили строительство АЭС в стране

ГК "Росатом" и Комиссариат по атомной энергетике Алжира обсудили строительство АЭС в этой стране, сообщило в своем телеграм-канале корпоративное издание "Росатома" "Страна Росатом".

Представители комиссариата рассказали о ядерной программе страны, а также ожиданиях от проекта АЭС, а эксперты "Росатома" - о комплексном российском решении. Отдельное внимание было уделено энергоблокам поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200, а также реакторам малой мощности, говорится в сообщении.

Возможность участия "Росатома" в строительстве АЭС в Алжире обсуждалась еще в 2010-х гг.

В 2015 г. возглавлявший тогда "Росатом" Сергей Кириенко сообщал, что госкорпорация начинает консультации по вопросу строительства АЭС в Алжире. В планах Алжира ввод АЭС в 2026 г., и до выбора конкретного проекта еще достаточно много времени, говорил он тогда. А в 2017 г. "Росатом" сообщал, что приступает к первичным переговорам с Алжиром по вопросу возможного строительства АЭС.

В конце 2022 г. гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказывал, что госкорпорация ведет переговоры о строительстве АЭС с примерно десятью странами, 3-4 из них уже близки к межправсоглашениям.

На данный момент зарубежный портфель "Росатома" включает в себя 34 энергоблока в 11 странах мира.