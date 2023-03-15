Алиев прибыл в Турцию для участия во внеочередном саммите ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Турцию, где примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Внеочередной саммит ОТГ пройдет в четверг в Анкаре, ранее сообщали в управлении по связям администрации президента Турции.

Р.Керимов