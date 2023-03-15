Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 65 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 76, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 65 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 остается на прежнем уровне.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции не зафиксировано (накануне скончались трое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 147 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 672 человека (+34 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 257 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 469 тестов на коронавирус против 1 тыс. 558 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 545 тыс. 86 тестов на COVID-19.