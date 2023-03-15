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Дальнее зарубежье 15.03.2023 23:40

Экономика Великобритании избежит рецессии в 2023г - Минфин

Британская экономика избежит рецессии в 2023 году, а темпы роста потребительских цен к концу текущего года замедлятся до 2,9%, заявил министр финансов страны Джереми Хант в среду.

Представляя проект бюджета в Палате общин, он пообещал, что правительство предпримет различные меры поддержки населения на общую сумму 94 млрд фунтов стерлингов ($113 млрд) для смягчения кризиса стоимости жизни, включая компенсацию счетов за электроэнергию и газ.

ВВП страны снизится на 0,2% по итогам 2023 года, однако сумеет избежать технической рецессии, при которой спад в экономике отмечается два квартала подряд. Ранее прогнозировалось падение на 1,4%.

"После этого экономика Великобритании будет расти каждый год прогнозируемого периода: на 1,8% в 2024 году, на 2,5% в 2025 году, на 2,1% в 2026 году и на 1,9% в 2027 году", - сказал Хант.

Он также сообщил, что госдолг в следующем году составит, по прогнозам, 92,4% ВВП. Это ниже аналогичных показателей у Канады, США, Италии и Японии. Ожидается, что британский госдолг будет ежегодно снижаться до 2027-2028 фингода, заявил министр.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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