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Дальнее зарубежье 15.03.2023 21:30

Девять стран пообещали отправить Украине более 150 танков Leopard - глава Пентагона

Девять стран заявили к настоящему времени о намерении передать Украине более 150 танков Leopard, сообщил министр обороны США Ллойд Остин, открывая десятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Коалиция стран, которые пообещали предоставлять Украине танки Leopard, продолжает расти. 9 стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - сказал Остин на онлайн-заседании в среду.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНК


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