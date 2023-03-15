Девять стран пообещали отправить Украине более 150 танков Leopard - глава Пентагона

Девять стран заявили к настоящему времени о намерении передать Украине более 150 танков Leopard, сообщил министр обороны США Ллойд Остин, открывая десятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Коалиция стран, которые пообещали предоставлять Украине танки Leopard, продолжает расти. 9 стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - сказал Остин на онлайн-заседании в среду.