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Внешняя политика 15.03.2023 21:21

Алиев и Эрдоган проводят встречу в Анкаре

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проводят в среду встречу в Анкаре, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Турцию, где примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Внеочередной саммит ОТГ пройдет в четверг в Анкаре, ранее сообщали в управлении по связям администрации президента Турции.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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