Алиев и Эрдоган проводят встречу в Анкаре

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проводят в среду встречу в Анкаре, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Турцию, где примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Внеочередной саммит ОТГ пройдет в четверг в Анкаре, ранее сообщали в управлении по связям администрации президента Турции.

Р.Керимов