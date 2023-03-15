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СНГ 15.03.2023 22:00

Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели в среду переговоры по телефону, сообщили в Минобороны РФ.

"15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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