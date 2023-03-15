Алиев и Эрдоган обсудили ход переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду вечером встречу в Анкаре, обсудили двусторонние отношения и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.
«В ходе разговора президенты обменялись мнениями по ходу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам по мирному договору», - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.
Алиев и Эрдоган, касаясь двусторонних отношений, подчеркнули успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех отраслях.
«Президенты обсудили углубление двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической областях, обороне и оборонной промышленности, а также обсудили региональные вопросы» - отмечается в информации.
Как сообщалось ранее, Алиев в среду прибыл с визитом в Турцию для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 16 марта.
Р.Ахмедов
Китай в январе-феврале увеличил выработку электроэнергии на 0,7%
КазМунайГаз и Eni решили выйти из совместного проекта "Исатай" на шельфе Каспия
Продажи жилья в Китае восстанавливаются в начале года после падения в 2022г
Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Экономика Великобритании избежит рецессии в 2023г - Минфин
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник - CASC
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает оказывать гуманитарную помощь Турции
Служба поддержки "Nar" теперь в KOBIA
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна