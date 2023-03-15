Алиев и Эрдоган обсудили ход переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду вечером встречу в Анкаре, обсудили двусторонние отношения и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

«В ходе разговора президенты обменялись мнениями по ходу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам по мирному договору», - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.

Алиев и Эрдоган, касаясь двусторонних отношений, подчеркнули успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех отраслях.

«Президенты обсудили углубление двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической областях, обороне и оборонной промышленности, а также обсудили региональные вопросы» - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, Алиев в среду прибыл с визитом в Турцию для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 16 марта.

Р.Ахмедов