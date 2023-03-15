Сотрудничество ЕС с Азербайджаном в энергетике сегодня «важнее, чем когда-либо» - еврокомиссар Вархели

Европейский союз (ЕС) заинтересован в продолжении сотрудничества с Азербайджаном, которого в Брюсселе считают важным партнером, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.

«Азербайджан является важным партнером ЕС. Следовательно, мы заинтересованы в продолжении нашего хорошего сотрудничества, особенно когда речь идет об энергетике, сотрудничестве в области реформ, торговли и инвестиций», - заявил Вархели в ходе обсуждений отношений Евросоюза и Азербайджана на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Он отметил, что ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве. «Мы, по-прежнему, привержены продолжению переговоров с целью их скорейшего завершения», - подчеркнул еврокомиссар, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Напомнив, что 18 июля 2022 года Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, Вархели заявил об активизации сотрудничества Брюсселя и Баку в энергетике, которое сегодня, по его словам, «важнее, чем когда-либо», в плане диверсификации поставок энергоресурсов в Европу и обеспечения доступа к «новым, надежным источникам энергии».

Он добавил, что коммуникации и энергетика являются ключевыми элементами инвестиционно-экономического плана ЕС, направленного на привлечение в экономику Азербайджана до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций.

Еврокомиссар отметил важность сотрудничества ЕС с Азербайджаном в области коммуникации на фоне кризиса в Украине. «В этом контексте мы приветствуем важную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине», - заявил Вархели.

Р.Керимов