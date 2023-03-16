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Внешняя политика 16.03.2023 00:47

В Брюсселе призывают Ереван и Баку использовать «историческую возможность» для урегулирования разногласий

В Европейском союзе (ЕС) призывают Армению и Азербайджан использовать «историческую возможность» для урегулирования разногласий и вернуться за стол переговоров.

«Мы призываем лидеров обеих стран (Армении и Азербайджана - ИФ) использовать историческую возможность для окончательного решения этого конфликта и вернуться к содержательному диалогу», - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в ходе обсуждений отношений Евросоюза и Азербайджана на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

«Многие важные вопросы требуют срочного решения», - добавил Вархели, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Он заявил о полной поддержке усилий (главы Евросовета Шарля Мишеля - ИФ), направленных на содействие диалогу глав Азербайджана и Армении, по всем вопросам, касающимся мирного процесса, в том числе по будущему мирному договору и делимитации границ.

По словам еврокомиссара, Евросоюз развернул миссию в Армении (EUMA) «для снижения напряженности и поддержки мирного процесса».

«Это важный шаг для укрепления стабильности и усиления роли ЕС в регионе», - считает он.

«Мы готовы и впредь поддерживать Азербайджан, будь то посредством содействия мирному процессу или дальнейшего предоставления гуманитарной помощи и помощи в разминировании», - подчеркнул Вархели.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ


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