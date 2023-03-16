Президент Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями за запуски ракет

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель вскоре после произведенного КНДР запуска межконтинентальной баллистической ракеты заявил, что это будет иметь последствия для Пхеньяна.
"Президент Юн Сок Ель предупредил в четверг, что Северная Корея заплатит за провокации", - сообщает агентство "Ренхап".
Он также приказал военным тщательно провести совместные учения с США Freedom Shield для поддержания готовности к борьбе с Северной Кореей.
Отмечается, что президент Южной Кореи сделал эти замечания в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности.
В свою очередь, председатель южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов ВС (JCS), генерал Ким Сын Гюм и командующий Объединенными силами США и Южной Кореи, генерал Пол Лакамер провели разговор, в ходе которого подтвердили, что будут и дальше укреплять объединенную оборонительную позицию против "любых северокорейских угроз и провокаций".
"Мы решительно осуждаем серию запусков баллистических ракет Севером как акт значительной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили в JCS, призвав Север немедленно прекратить подобные действия.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в четверг утром.
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