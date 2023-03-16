США призывают КНДР отказаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу

США осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты и призвали к диалогу, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя госдепа Неда Прайса.
"Вместе с международным сообществом мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в устойчивый и предметный диалог", - цитирует агентство Прайса.
Он отметил, что США осуждают запуск ракеты.
"Этот запуск является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и демонстрирует угрозу, которую незаконные программы КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет представляют для соседей КНДР, региона, международного мира и безопасности, и глобального режима нераспространения", - добавил Прайс.
По его словам, действия КНДР показывают необходимость для всех стран в полной мере выполнять резолюции Совбеза ООН относительно Пхеньяна.
С призывом осудить действия Северной Кореи выступил и Белый дом. "Этот запуск является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили в администрации президента США.
Ракетный запуск "повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе", отметили там, добавив, что КНДР "продолжает отдавать приоритет своим незаконным программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа"
"Команда национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими союзниками и партнерами. Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности США, южнокорейских и японских союзников", - заверили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в четверг утром.
Данный запуск произошел за несколько часов до встречи президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые должны обсудить, в том числе и развивающиеся угрозы со стороны Севера.
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