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Дальнее зарубежье 16.03.2023 12:03

Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланирован на конец 2024 года

Первый полёт индийских астронавтов в космос на транспортном пилотируемом корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года, сообщил государственный министр Индии, ответственный за программы атомной энергетики и космоса, Джитендра Сингх.

"Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года, (её дата - "ИФ") будет зависеть от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий", - заявил министр, отвечая на вопрос нижней палаты индийского парламента.

По его словам, миссия первого испытательного аппарата-прототипа TV-D1, в ходе которой специалисты протестируют систему аварийного спасения экипажа, намечена на май 2023 года. После неё будет проведён ещё один тест прототипа - TV-D2, а затем первая непилотируемая миссия программы Gaganyaan, она запланирована на первую четверть 2024 года.

По завершении первой серии испытаний будут проведены ещё два теста прототипов будущего пилотируемого корабля - TV-D3 и TV-D4, а затем специалисты осуществят непилотируемый полёт космического корабля с робототехнической полезной нагрузкой на борту.

Он отметил, что все работы по проектированию компонентов корабля завершены, в настоящий момент ведутся работы по созданию орбитального модуля и систем, необходимых для осуществления полёта. Также проводятся испытания систем будущей ракеты-носителя, которая выведет корабль на орбиту.

Изначально первый пилотируемый полёт нового индийского космического корабля планировался на конец 2021 года, а затем был перенесён на 2022 год. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, проблем с логистическими поставками сырья и материалов и неготовностью необходимого для проведения испытаний оборудования миссию пришлось отложить.

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO) корабль Gaganyaan будет состоять из кабины экипажа и служебного отсека. На корабле смогут одновременно находиться три космонавта, которые в рамках своей первой миссии проведут на орбите около семи дней.

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Тэги: ИНДИЯ, КОСМОС, ПОЛЕТ, ПЛАНЫ


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