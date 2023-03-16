Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланирован на конец 2024 года

Первый полёт индийских астронавтов в космос на транспортном пилотируемом корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года, сообщил государственный министр Индии, ответственный за программы атомной энергетики и космоса, Джитендра Сингх.
"Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года, (её дата - "ИФ") будет зависеть от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий", - заявил министр, отвечая на вопрос нижней палаты индийского парламента.
По его словам, миссия первого испытательного аппарата-прототипа TV-D1, в ходе которой специалисты протестируют систему аварийного спасения экипажа, намечена на май 2023 года. После неё будет проведён ещё один тест прототипа - TV-D2, а затем первая непилотируемая миссия программы Gaganyaan, она запланирована на первую четверть 2024 года.
По завершении первой серии испытаний будут проведены ещё два теста прототипов будущего пилотируемого корабля - TV-D3 и TV-D4, а затем специалисты осуществят непилотируемый полёт космического корабля с робототехнической полезной нагрузкой на борту.
Он отметил, что все работы по проектированию компонентов корабля завершены, в настоящий момент ведутся работы по созданию орбитального модуля и систем, необходимых для осуществления полёта. Также проводятся испытания систем будущей ракеты-носителя, которая выведет корабль на орбиту.
Изначально первый пилотируемый полёт нового индийского космического корабля планировался на конец 2021 года, а затем был перенесён на 2022 год. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, проблем с логистическими поставками сырья и материалов и неготовностью необходимого для проведения испытаний оборудования миссию пришлось отложить.
По данным Индийской организации космических исследований (ISRO) корабль Gaganyaan будет состоять из кабины экипажа и служебного отсека. На корабле смогут одновременно находиться три космонавта, которые в рамках своей первой миссии проведут на орбите около семи дней.
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