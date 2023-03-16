Поезд с опасными материалами сошел с рельсов в Аризоне

В американском штате Аризона потерпел крушение железнодорожный состав, перевозивший опасные материалы, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на офис шерифа округа Мохаве.

По словам представителя офиса шерифа Аниты Мортенсен, поезд сошел с рельсов в среду вечером по местному времени близ города Топок, неподалеку от границы со штатами Невада и Калифорния. Первые известия об инциденте поступили в 20:00 среды по местному времени (3:00 мск четверга).

Однако неизвестно, какие именно материалы перевозил поезд.

О причинах инцидента и о возможном ущербе пока не сообщается.