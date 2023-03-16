Суд в Казахстане обязал брата Назарбаева вернуть государству 31,9% акций АЗТМ

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Казахстана обязала Болата Назарбаева, младшего брата первого президента республики Нурсултана Назарбаева, вернуть государству 31,9% акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", говорится в постановлении коллегии.
"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Назарбаевым Б.А. и ТОО "PLS-ТМ", в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АЗТМ), составляющих 31,9% уставного фонда. Привести стороны в первоначальное положение", - говорится в тексте постановления.
В документе отмечается, что Болат Назарбаев теперь обязан "возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9 % от уставного капитала в собственность государства путем передачи их в комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов".
Согласно материалам дела, в феврале 1998 года департамент госимущества продал госпакет акций АО "АЗТМ" в размере 31,9 % от уставного фонда ТОО "Темир Кон" за 105,3 млн тенге. Договор купли-продажи предусматривал требования о сохранении профиля деятельности завода, увеличении объемов производства, а также право комитета по контролю за их выполнением.
В апреле 2007 года ТОО "Темир Кон" продало 86,78% акций уставного капитала АО "АЗТМ", из которых 31,9 % являлись госпакетом, Болату Назарбаеву. Спустя два года комитет госимущества, ТОО "Темир Кон" и Болат Назарбаев заключили соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору, заключенному в 1998 году.
В документе предусматривалось, что если Болат Назарбаев не будет исполнять требования, то он обязан вернуть государственный пакет акций комитету. Но после заключения этого соглашения Болат Назарбаев продал 398 тыс. 246 простых акций завода, включая госпакет, ТОО "PLS-ТМ". В постановлении отмечается, что Болат Назарбаев не вправе был отчуждать ТОО "PLS ТМ" спорные акции без согласия комитета, поэтому эта сделка является недействительной.
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