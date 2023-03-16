Credit Suisse планирует получить от ЦБ Швейцарии финансирование на сумму до $54 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse планирует получить доступ к кредитной линии от Швейцарского национального банка (SNB, ЦБ страны) в размере до 50 млрд франков ($54 млрд) для укрепления ликвидности.

Накануне акции Credit Suisse рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум, после чего SNB объявил о готовности предоставить банку ликвидность в случае необходимости.

Падение акций было вызвано совокупностью факторов, включая проблемы американских банков и новость о выявлении "существенных недостатков" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы. Кроме того, Saudi National Bank, крупнейший акционер банка, накануне заявил об отсутствии планов вливания новых средств в Credit Suisse в ближайшее время.

Руководство Credit Suisse приняло решение "превентивно укрепить ликвидность за счет намерения реализовать опцион и заимствовать у SNB до 50 млрд франков в рамках механизма Covered Loan Facility, а также механизма предоставления краткосрочной ликвидности под полное обеспечение высококачественными активами".

Банк также сообщил о планах досрочно погасить приоритетные обеспеченные облигации в долларах США на сумму до $2,5 млрд и облигации в евро на 500 млн евро.

На этих новостях стоимость ADR Credit Suisse в Нью-Йорке выросла на 5,6% на дополнительных торгах в среду.