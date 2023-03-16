Активы страхового сектора Азербайджана в 2022г выросли на 20%

Активы страхового сектора Азербайджана в 2022 году выросли на 20% - до 1 млрд 594 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным отчета о финансовой стабильности за 2022 год, опубликованного Центробанком, в структуре активов основная часть приходится на государственные ценные бумаги и инвестиции страховщиков. В целом, 78% активов страхового рынка формируется за счет инвестиционного портфеля: 40% (632 млн манатов) – это государственные ценные бумаги, 27% (437 млн манатов) – средства в банках, 5% (87 млн манат) – инвестиции в негосударственные ценные бумаги, остальное – прочие инвестиционные активы.

На 31 декабря 2022 года объем средств страховщиков в банках оценивается в 392 млн манатов (+6% от показателя на конец 2021 года).

По данным ЦБ, на конец 2022 года балансовый капитал страхового рынка оценивается в 499 млн манатов, совокупный капитал – 333 млн манатов (+7,3% от показателя на конец 2021 года).

Х.Насирзаде