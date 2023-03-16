Активы страхового сектора Азербайджана в 2022г выросли на 20%

Активы страхового сектора Азербайджана в 2022 году выросли на 20% - до 1 млрд 594 млн манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным отчета о финансовой стабильности за 2022 год, опубликованного Центробанком, в структуре активов основная часть приходится на государственные ценные бумаги и инвестиции страховщиков. В целом, 78% активов страхового рынка формируется за счет инвестиционного портфеля: 40% (632 млн манатов) – это государственные ценные бумаги, 27% (437 млн манатов) – средства в банках, 5% (87 млн манат) – инвестиции в негосударственные ценные бумаги, остальное – прочие инвестиционные активы.
На 31 декабря 2022 года объем средств страховщиков в банках оценивается в 392 млн манатов (+6% от показателя на конец 2021 года).
По данным ЦБ, на конец 2022 года балансовый капитал страхового рынка оценивается в 499 млн манатов, совокупный капитал – 333 млн манатов (+7,3% от показателя на конец 2021 года).
Х.Насирзаде
MONEYVAL в декабре 2023г обсудит отчет по V раунду оценки борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане
Внеочередной саммит Организации тюркских государств состоится в четверг в Анкаре
В Брюсселе призывают Ереван и Баку использовать «историческую возможность» для урегулирования разногласий
МВД Азербайджана в январе-феврале изъяло наркотических средств почти на $32 млн
Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане остается на прежнем уровне
В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
Поезд с опасными материалами сошел с рельсов в Аризоне
Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланирован на конец 2024 года
Ереван представит Баку свои комментарии по проекту мирного договора
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
NEQSOL Holding продолжает оказывать гуманитарную помощь Турции
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна