Азербайджан в январе-феврале экспортировал свыше 4 млн т нефти - Шахбазов

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-феврале 2023 года по оперативным данным составила 5,1 млн тонн, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов в своем аккаунте в Twitter написал, что в январе-феврале 2023 года Азербайджан экспортировал на мировые рынки 4,1 млн тонн нефти с конденсатом.

Как сообщалось, в 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), экспорт - 26,3 млн тонн (спад на 6,5%).

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн.

Н.Аббасова