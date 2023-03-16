MONEYVAL в декабре 2023г обсудит отчет по V раунду оценки борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане

Группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (MONEYVAL) завершила V раунд оценки по борьбе с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе финансового мониторинга, миссия группы провела V раунд оценки по Азербайджану с 1 по 15 марта 2023 года.

«Отчет об итогах оценки планируется рассмотреть и утвердить на 66-ой пленарной сессии MONEYVAL в декабре 2023 года», - подчеркнули в Службе.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2020 году создал Координационный совет для подготовки к V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму со стороны MONEYVAL.

MONEYVAL на заседании 5 декабря 2018 года заслушала отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности. На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была оценена положительно.

Р.Ахмедов