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Транспорт и связь 16.03.2023 12:12

Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь признан лучшим региональным аэропортом Центральной Азии/СНГ

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) признан лучшим региональным аэропортом Центральной Азии/СНГ по версии World Airport Awards 2023, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз победил сразу в двух номинациях одной из самых престижных отраслевых премий Skytrax World Airport Awards 2023. В частности, аэропорт в Баку признан лучшим региональным аэропортом Центральной Азии/СНГ по версии World Airport Awards 2023. Также он во второй раз подряд стал победителем в номинации «Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии и СНГ»», - говорится в информации.

Церемония награждения прошла 15 марта в пассажирском терминале ЭКСПО в Амстердаме.

World Airport Awards – самая престижная премия в мировой индустрии аэропортов. Исследование оценивает качество обслуживания пассажиров в аэропорту и эффективность ключевых показателей – регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности/паспортного контроля при выходе на посадку.

Бакинский аэропорт является базовым для азербайджанских авиакомпаний и имеет полную инфраструктуру для предоставления услуг пассажирам и авиакомпаниям согласно самым строгим мировым требованиям и нормам.

Как сообщалось, новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) сдан в эксплуатацию 23 апреля 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв. метров

В настоящее время в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в 2022 году превысил 5,3 млн человек (рост в 1,8 раза).

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, SKYTRAX, НОМИНАЦИИ


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