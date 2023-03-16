Угроза Макрона распустить Национальное собрание возмутила французских депутатов - TV

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности распустить Национальное собрание в случае голосования против пенсионной реформы вызвало возмущение многих депутатов как среди правых, так и левых фракций нижней палаты французского парламента, сообщает BFMTV.
По сведениям телеканала, накануне вечером после массовых манифестаций протеста против пенсионной реформы на совещании в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн и профильными министрами Макрон высказался за возможность роспуска Национального собрания, где в четверг должно пройти окончательное голосование по законопроекту, согласовывавшемуся в среду совместным комитетом обеих парламентских палат.
При этом BFMTV отмечает, что проект реформы по-прежнему очень непопулярен среди населения, согласно последнему опросу. При этом, по прогнозу американской международной исследовательской компании Harris Interactive, единственной партийной коалицией, которая потеряет места в Национальном собрании в случае роспуска и новых выборов, будет президентское большинство.
Телеканал приводит комментарии ряда депутатов на эту угрозу президента.
"Вот утечка, организованная Елисейским дворцом, которая адресована его колеблющимся войскам и республиканцам (членам партии "Республиканцы - ИФ)", - заявил глава Социалистической партии Оливье Фор. По его словам, угроза роспуска "говорит прежде всего о лихорадочном состоянии президента".
В то же время представитель правоцентристских "Республиканцев" Пьер-Анри Дюмон сказал в эфире BFMTV: "Все это гротескно. Угроза роспуска показывает, что Эмманюэль Макрон напуган"
От крайне правых высказался депутат от "Национального объединения" Жослен Дессиньи: "Мы будем голосовать против пенсионной реформы, что бы там ни говорил Эмманюэль Макрон, и, если потребуется, я вновь поставлю свой мандат на голосование народа".
В среду около 480 тыс. человек, по данным французского МВД, приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. В свою очередь крупнейшее профсоюзное объединение страны Всеобщая конфедерация труда (CGT) объявило, что в протестах участвовали примерно 1,7 млн человек.
Протестные манифестации и забастовки против пенсионной реформы были организованы профсоюзами в восьмой раз.
МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств
Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана
Азербайджан подписал контракты с компаниями из Турции на $3 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Алиев
AZAL планирует расширение авиапарка вертолетами типа Agusta
ЦБ Азербайджана определил приоритеты банковского надзора на 2023г
Нефть растет с 15-месячных минимумов, Brent у $74,2 за баррель
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна