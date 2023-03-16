Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 67.61 -3.72 Brent 73.69 -3.76

Дальнее зарубежье 16.03.2023 15:15

Угроза Макрона распустить Национальное собрание возмутила французских депутатов - TV

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности распустить Национальное собрание в случае голосования против пенсионной реформы вызвало возмущение многих депутатов как среди правых, так и левых фракций нижней палаты французского парламента, сообщает BFMTV.

По сведениям телеканала, накануне вечером после массовых манифестаций протеста против пенсионной реформы на совещании в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн и профильными министрами Макрон высказался за возможность роспуска Национального собрания, где в четверг должно пройти окончательное голосование по законопроекту, согласовывавшемуся в среду совместным комитетом обеих парламентских палат.

При этом BFMTV отмечает, что проект реформы по-прежнему очень непопулярен среди населения, согласно последнему опросу. При этом, по прогнозу американской международной исследовательской компании Harris Interactive, единственной партийной коалицией, которая потеряет места в Национальном собрании в случае роспуска и новых выборов, будет президентское большинство.

Телеканал приводит комментарии ряда депутатов на эту угрозу президента.

"Вот утечка, организованная Елисейским дворцом, которая адресована его колеблющимся войскам и республиканцам (членам партии "Республиканцы - ИФ)", - заявил глава Социалистической партии Оливье Фор. По его словам, угроза роспуска "говорит прежде всего о лихорадочном состоянии президента".

В то же время представитель правоцентристских "Республиканцев" Пьер-Анри Дюмон сказал в эфире BFMTV: "Все это гротескно. Угроза роспуска показывает, что Эмманюэль Макрон напуган"

От крайне правых высказался депутат от "Национального объединения" Жослен Дессиньи: "Мы будем голосовать против пенсионной реформы, что бы там ни говорил Эмманюэль Макрон, и, если потребуется, я вновь поставлю свой мандат на голосование народа".

В среду около 480 тыс. человек, по данным французского МВД, приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. В свою очередь крупнейшее профсоюзное объединение страны Всеобщая конфедерация труда (CGT) объявило, что в протестах участвовали примерно 1,7 млн человек.

Протестные манифестации и забастовки против пенсионной реформы были организованы профсоюзами в восьмой раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ПАРЛАМЕНТ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Рейтинг Макрона во Франции упал на самый низкий за три года уровень Макрон не исключает поставок истребителей Украине, но сейчас считает более важной иную военную технику Макрон призвал не сеять панику во Франции из-за возможных проблем в энергетике Макрон обещает убедить партнеров по ЕС ввести ограничения на газ для производства электроэнергии Макрон призвал укреплять французскую армию Макрон обвинил Россию в использовании энергии в качестве оружия Зеленскому придется вести переговоры с Москвой - Макрон Макрон намерен наращивать вооружение Франции, развивать военную экономику Макрон посетит Румынию и Молдавию на следующей неделе Макрон по итогам первого тура заявляет, что еще не обеспечил себе переизбрание

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az