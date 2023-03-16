Угроза Макрона распустить Национальное собрание возмутила французских депутатов - TV

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности распустить Национальное собрание в случае голосования против пенсионной реформы вызвало возмущение многих депутатов как среди правых, так и левых фракций нижней палаты французского парламента, сообщает BFMTV.

По сведениям телеканала, накануне вечером после массовых манифестаций протеста против пенсионной реформы на совещании в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн и профильными министрами Макрон высказался за возможность роспуска Национального собрания, где в четверг должно пройти окончательное голосование по законопроекту, согласовывавшемуся в среду совместным комитетом обеих парламентских палат.

При этом BFMTV отмечает, что проект реформы по-прежнему очень непопулярен среди населения, согласно последнему опросу. При этом, по прогнозу американской международной исследовательской компании Harris Interactive, единственной партийной коалицией, которая потеряет места в Национальном собрании в случае роспуска и новых выборов, будет президентское большинство.

Телеканал приводит комментарии ряда депутатов на эту угрозу президента.

"Вот утечка, организованная Елисейским дворцом, которая адресована его колеблющимся войскам и республиканцам (членам партии "Республиканцы - ИФ)", - заявил глава Социалистической партии Оливье Фор. По его словам, угроза роспуска "говорит прежде всего о лихорадочном состоянии президента".

В то же время представитель правоцентристских "Республиканцев" Пьер-Анри Дюмон сказал в эфире BFMTV: "Все это гротескно. Угроза роспуска показывает, что Эмманюэль Макрон напуган"

От крайне правых высказался депутат от "Национального объединения" Жослен Дессиньи: "Мы будем голосовать против пенсионной реформы, что бы там ни говорил Эмманюэль Макрон, и, если потребуется, я вновь поставлю свой мандат на голосование народа".

В среду около 480 тыс. человек, по данным французского МВД, приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. В свою очередь крупнейшее профсоюзное объединение страны Всеобщая конфедерация труда (CGT) объявило, что в протестах участвовали примерно 1,7 млн человек.

Протестные манифестации и забастовки против пенсионной реформы были организованы профсоюзами в восьмой раз.