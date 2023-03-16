Федрезерв предоставит банковской системе до $2 трлн ликвидности - JPMorgan

Программа экстренного кредитования банков, анонсированная Федеральной резервной системой (ФРС), может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
"Использование программы BTFP, скорее всего, будет активным", - отметили аналитики JPMorgan под руководством Николаоса Панигирцоглу. Ведущие банки Уолл-стрит едва ли к ней прибегнут, однако менее крупные банки могут позаимствовать у Федрезерва порядка $2 трлн, что примерно соответствует всему объему облигаций, имеющихся в распоряжении банков без учета "большой пятерки", добавили они.
Резервы американских банков составляют около $3 трлн, однако большая их часть принадлежит крупнейшим банкам, написали аналитики JPMorgan. Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
Федрезерв будет отчитываться об использовании средств в рамках программы BTFP еженедельно.
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