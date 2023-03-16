В Израиле продолжаются протесты против предложенной правительством судебной реформы

В Израиле третий день проходят выступления в знак протеста против предложенной правительством судебной реформы, сообщает в четверг The Jerusalem Post.

Участники акций с раннего утра проводят шествия, блокируют движение на дорогах.

Группа израильских художников нарисовали длинную красную линию на дороге, которая ведет к зданию Верховного суда в Иерусалиме. В своем манифесте они отметили, что таким образом они продемонстрировали "неразрывную связь между независимой судебной властью и свободой слова через искусство, культуру и спорт". При этом они подчеркнули, что "это творчество не причинит никакого вреда и легко смывается". Тем не менее, полиция Израиля сообщила о задержаниях пяти художников.

Студенты Университета Тель-Авива растянули у входа на территорию учебного заведения колючую проволоку, объяснив свои действия тем, что таким образом они защищают свободу слова и свободу прессы.

Принимают участие в акциях протеста и резервисты армии обороны Израиля и израильских ВМС. Так, напротив здания мэрии города Бней-Брак они попытались организовать рекрутский центр. "Если наступит диктатура, то мы будем вынуждены прийти сюда и начать запись в солдаты", - мотивировали они эти действия. Резервисты ВМС Израиля в свою очередь заблокировали вход в порт Хайфы для коммерческих судов.

На прошлой неделе в протестах против правительства Израиля и его плана судебной реформы приняли участие около 500 тыс. человек, сообщало издание Times of Israel со ссылкой на организаторов.

Демонстранты в последние недели регулярно протестуют против плана правящей правой коалиции по реформе судебной системы. В израильской оппозиции считают, что реформа ослабит судебную власть и ее способность контролировать действия правительства и парламента.

При этом в правящей коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху не хотят отказываться от проекта реформы.