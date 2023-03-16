МВД Азербайджана в январе-феврале изъяло наркотических средств почти на $32 млн

Сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана в январе-феврале 2023 года изъято из незаконного оборота 1 т 351,705 кг наркотиков и психотропных веществ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг в Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
По ее данным, стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 54,292 млн манатов ($31,936 млн).
Р.Керимов
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