МВД Азербайджана в январе-феврале изъяло наркотических средств почти на $32 млн

Сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана в январе-феврале 2023 года изъято из незаконного оборота 1 т 351,705 кг наркотиков и психотропных веществ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг в Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По ее данным, стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 54,292 млн манатов ($31,936 млн).

Р.Керимов