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Дальнее зарубежье 16.03.2023 17:55

В МИД КНР призвали США перестать давить на TikTok

МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность соцсети TikTok и на ее владельцев, сообщает Служба новостей Китая (ECNS).

"США не смогли предоставить доказательств того, что TikTok представляет опасность для национальной безопасности США. Им следует перестать распространять ложную информацию и подавлять деятельность соответствующих компаний", - приводит ECNS слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Ранее в четверг издание The Hill сообщало, что администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, в противном случае приложение могут запретить в США.

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Тэги: КИТАЙ, США, TIKTOK, ПРИЗЫВ


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