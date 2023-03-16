В МИД КНР призвали США перестать давить на TikTok

МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность соцсети TikTok и на ее владельцев, сообщает Служба новостей Китая (ECNS).

"США не смогли предоставить доказательств того, что TikTok представляет опасность для национальной безопасности США. Им следует перестать распространять ложную информацию и подавлять деятельность соответствующих компаний", - приводит ECNS слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Ранее в четверг издание The Hill сообщало, что администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, в противном случае приложение могут запретить в США.