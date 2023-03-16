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ТЭК 16.03.2023 17:09

В Ливии исчезло примерно 2,5 тонны необогащенного урана - МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что около 2,5 тонны необогащенного урана, хранившихся на объекте в Себхе в 660 км к юго-востоку от столицы Ливии Триполи, пропали, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на данные агентства.

"В минувший вторник инспекторы по безопасности установили, что 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме концентрата урановой руды, более не находятся на задекларированном объекте в Ливии. Агентство предпримет действия, чтобы прояснить обстоятельства вывоза ядерных материалов с этого объекта", - приводит AP выдержки из заявления МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне проинформировал страны-члены организации об этой ситуации

По данным AP, каждую тонну этих веществ - при наличии соответствующих технологий - можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, нужных для создания атомной бомбы.

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в Себхе установилось безвластие, через город проходил маршрут нелегальной миграции, и по информации ООН, в Себхе фиксировали случаи работорговли. За последние годы город в основном контролировала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, также здесь присутствовали повстанцы из соседнего Чада.

Всего, по различным оценкам, ливийские власти накопили в правление Каддафи (1969-2011 годы) примерно 1 тыс. тонн уранового концентрата. В 2003 году, после вторжения США в Ирак, он раскрыл для международного сообщества информацию о наработках ядерной программы Ливии, и в 2009 году международные инспекторы вывезли последние запасы обогащенного урана из страны. Однако, по данным ООН, в 2013 году в Себхе хранили порядка 6,4 тыс. баррелей уранового концентрата.

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Тэги: ЛИВИЯ, МАГАТЭ, УРАН, ПРОПАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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