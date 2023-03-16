В Ливии исчезло примерно 2,5 тонны необогащенного урана - МАГАТЭ

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что около 2,5 тонны необогащенного урана, хранившихся на объекте в Себхе в 660 км к юго-востоку от столицы Ливии Триполи, пропали, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на данные агентства.
"В минувший вторник инспекторы по безопасности установили, что 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме концентрата урановой руды, более не находятся на задекларированном объекте в Ливии. Агентство предпримет действия, чтобы прояснить обстоятельства вывоза ядерных материалов с этого объекта", - приводит AP выдержки из заявления МАГАТЭ.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне проинформировал страны-члены организации об этой ситуации
По данным AP, каждую тонну этих веществ - при наличии соответствующих технологий - можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, нужных для создания атомной бомбы.
После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в Себхе установилось безвластие, через город проходил маршрут нелегальной миграции, и по информации ООН, в Себхе фиксировали случаи работорговли. За последние годы город в основном контролировала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, также здесь присутствовали повстанцы из соседнего Чада.
Всего, по различным оценкам, ливийские власти накопили в правление Каддафи (1969-2011 годы) примерно 1 тыс. тонн уранового концентрата. В 2003 году, после вторжения США в Ирак, он раскрыл для международного сообщества информацию о наработках ядерной программы Ливии, и в 2009 году международные инспекторы вывезли последние запасы обогащенного урана из страны. Однако, по данным ООН, в 2013 году в Себхе хранили порядка 6,4 тыс. баррелей уранового концентрата.
МИД Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению для выполнения обязательств
Армения должна нести ответственность за отказ открыть Зангезурский коридор – президент Азербайджана
Азербайджан подписал контракты с компаниями из Турции на $3 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Алиев
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 49 человек
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
ABB открыл второй филиал в Сумгайыте
Власти Азербайджана планируют превратить Нахчыван в зону зеленой энергии - Алиев
Британия запрещает использовать TikTok на правительственных устройствах
В Греции продолжаются массовые протесты после крупной железнодорожной катастрофы
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
Начните свое весеннее путешествие с выгодным роумингом от “Nar”!
Kapital Bank организовал для местных банков семинар «Цифровой банкинг»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна