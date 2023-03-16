Сеул и Токио должны работать вместе для сдерживания угроз от КНДР

Сеулу и Токио необходимо сотрудничать в связи с беспрецедентным ростом ракетных и ядерных угроз со стороны КНДР, заявил в четверг президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на встрече в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
"Наивысшая на данный момент угроза от ракетно-ядерной программы КНДР представляет огромный риск для мира и стабильности не только в Восточной Азии, но и для международного сообщества. Южной Корее и Японии надо тесно и согласованно работать для благоразумного противодействия угрозе", - приводит его слова Associated Press.
В свою очередь Кисида заявил, что стороны договорились о возобновлении регулярных визитов лидеров стран, о восстановлении диалога по линии оборонных ведомств и в формате встреч вице-премьеров, о повторном запуске диалога между Японией, Южной Кореей и Китаем.
Премьер добавил, что этот саммит станет "крупным шагом" в перестройке экономических связей стран и их отношений в сфере безопасности.
Также перед саммитом Япония согласилась отменить меры экспортного контроля в отношении Южной Кореи, а Сеул решил отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию, как только ограничения снимут.
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