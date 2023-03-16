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Регион 16.03.2023 17:20

Эрдоган заявляет о продолжении контактов по урегулированию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с руководителями России и Украины по вопросу урегулирования украинского кризиса и выступает за установление долгосрочного мира.

"Мы надеемся, что ситуация в Украине как можно скорее завершится прочным миром. Наши дипломатические усилия (по урегулированию обстановки - ИФ) продолжаются с самого начала кризиса. Я не прекращаю оставаться в контакте с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским", - сказал Эрдоган на открытии саммита Организации тюркских государств в Анкаре.

Эрдоган добавил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы Москва и Киев вернулись за стол переговоров.

Турецкий президент напомнил, что Анкара выступила посредником в заключении Черноморской зерновой инициативы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, КОНТАКТЫ


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