Эрдоган заявляет о продолжении контактов по урегулированию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с руководителями России и Украины по вопросу урегулирования украинского кризиса и выступает за установление долгосрочного мира.

"Мы надеемся, что ситуация в Украине как можно скорее завершится прочным миром. Наши дипломатические усилия (по урегулированию обстановки - ИФ) продолжаются с самого начала кризиса. Я не прекращаю оставаться в контакте с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским", - сказал Эрдоган на открытии саммита Организации тюркских государств в Анкаре.

Эрдоган добавил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы Москва и Киев вернулись за стол переговоров.

Турецкий президент напомнил, что Анкара выступила посредником в заключении Черноморской зерновой инициативы.