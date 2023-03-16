Нефть растет с 15-месячных минимумов, Brent у $74,2 за баррель

Цены на нефть умеренно растут днем в четверг после обвала в предыдущие три дня.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подорожали на $0,48 (0,65%) - до $74,17 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,33 (0,49%) - до $67,94 за баррель.
Накануне Brent рухнула в цене на 4,9%, WTI - на 5,2%, причем котировки обеих марок опустились до минимальных отметок с декабря 2021 года.
Падение было вызвано опасениями, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии, пишет MarketWatch.
"Скорее всего, волатильность цен на нефть сохранится с учетом высокой неопределенности в отношении дальнейших действий Федрезерва, ситуации в американском банковском секторе и (темпов - ИФ) восстановления экономики Китая", - написали аналитики Citigroup Франческо Марточча и Эд Морзе.
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